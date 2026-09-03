Берни Сандерс ба Трамп: ба ҷанги ғайриқонунии Эрон хотима бахш

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз «Россия Сегодня», Берни Сандерс, сенатори амрикоӣ, ба паёми Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳида, вокуниш нишон дод, ки Трамп дар он паём пешниҳод карда буд, ки пас аз «назорат»-и Иёлоти Муттаҳида ба гулӯгоҳи стратегии Ҳурмуз, номи он ба «гулӯгоҳи Трамп» иваз карда шавад.
Сандерс дар паёме дар платформаи «X» навишт: «Не, ҷаноби Трамп, мардуми Амрико намехоҳанд, ки номи худро ба гулӯгоҳи Ҳурмуз бигузоред... Онҳо аз шумо мехоҳанд, ки ба ҷанги ғайриқонунии худ дар Эрон хотима бахшед; ҷанге, ки боиси афзоиши нархи газойл ба 5.69 доллар дар як галлон ва нархи бензин ба 4.12 доллар дар як галлон шудааст... Шумо президент ҳастед, на подшоҳи девона; пас ба шоистаи он рафтор кунед».
Трамп қаблан дар платформаи «Truth Social» навишта буд: «Акнун, ки гулӯгоҳи Ҳурмуз зери назорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико даромадааст, оё бояд номи онро ба гулӯгоҳи Трамп иваз кунем?»
Ҳарчанд Доналд Трамп борҳо даъвои зери назорат даровардани гулӯгоҳи Ҳурмузро пеш кардааст, аммо маълумоти маҳфилҳои байнулмилалӣ нишон медиҳад, ки Эрон ҳанӯз назорати комил бар ин гулӯгоҳи стратегӣ дорад ва киштиронии дар он мувофиқи протоколҳои амниятии Эрон анҷом мешавад. Тибқи маълумоти ибтидоии киштиронӣ, ки имрӯз панҷшанбе нашр шуд, 6 киштии боркаш дирӯз аз гулӯгоҳи Ҳурмуз гузаштаанд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба 11 киштӣ дар рӯзи пешин коҳиш ёфта ва хеле камтар аз миёнаи даҳрӯза, ки тақрибан 13 киштӣ мебошад.
Your Comment