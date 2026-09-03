Ривояти New York Times аз кабуси логистикии нерӯи дарёии Амрико дар минтақа

Ба гузориши агентсии «Абна» ба нақл аз шабакаи «Ал-Масира», рӯзномаи New York Times дар гузорише эътироф кард: «Дар ҳоле ки ҷанг бо Эрон идома дорад, нерӯи дарёии Амрико дар минтақа бо "кабуси логистикӣ" рӯ ба рӯ шудааст».
Ин рӯзнома хабар дод, ки ҳамлаҳои Эрон занҷири таъминоти нерӯи дарёии Амрико дар минтақаро пурра тағйир дода ва фишорҳои зиёде ба киштиҳои ҷангии ин кишвар ворид кардааст.
New York Times илова кард, ки киштиҳои амрикоӣ дар минтақа ҳар ҳафта ба хӯроки кофӣ барои тайёр кардани беш аз 420 ҳазор порция хӯрок ва тақрибан 8 миллион галлон сӯзишворӣ ниёз доранд.
Бар асоси ин гузориш, Эрон пойгоҳи ҳаётии логистикии нерӯи дарёии Амрико дар Баҳрайнро нест карда ва таҳдид аз тарафи мусшакҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин боиси он шудааст, ки баъзе бандарҳои дигар низ барои амалиёти таъмин ва пуштибонӣ қобили истифода набошанд.
Ин рӯзнома эълом кард, ки нотавонӣ дар дастрасӣ ба пойгоҳҳои наздик, нерӯи дарёии Амрико маҷбур кардааст, ки киштиҳои худро ҳар панҷ ё шаш рӯз як бор дар дарё таъмин намояд.
New York Times таъкид кард, ки амалиёти таъмини дубораи киштиҳои амрикоӣ дар дарё ҳар панҷ ё шаш рӯз, раванде мураккаб ва пурхатар аст ва идомаи ин вазъ имконпазир нахоҳад буд.
Your Comment