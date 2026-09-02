Ҳамлаи мушакӣи душмани террористи амрикоӣ 7 шаҳид ва 8 маҷрӯҳ бар ҷой гузошт

Ба гузориши мухбири Абна, Валиуллоҳ Ҳаётӣ дар суҳбате бо расонаҳо изҳор дошт: «Ҳамлаҳои мушакӣи артиши террористи амрикоӣ дар соатҳои гузашта се нуқтаи вилояти Хӯзистонро ҳадаф қарор дод, ки мутассифона ин амалҳои носавоб ба ҷони бохтани 7 нафар ва маҷрӯҳ шудани 8 нафари дигар анҷомид.»
Вай афзуд: «Нерӯҳои амниятӣ ва ёдоварӣ фавран пас аз ҳамлаҳо ба макон фиристода шуданд ва кӯшишҳо барои расонидани ёрӣ ба маҷрӯҳон ва баррасии дақиқи ҷанбаҳои ин таҷовуз идома дорад.»
2 Сентябр 2026 - 12:22
News ID: 1860496
Source: ABNA
Муовини амниятӣ ва интизомии волии вилояти Хӯзистон гуфт, ки шаби гузашта дар пайи ҳамлаҳои мушакӣи артиши террористи амрикоӣ ба се нуқта дар вилояти Хӯзистон, ҳафт нафар шаҳид ва ҳашт нафари дигар маҷрӯҳ шуданд.
Ба гузориши мухбири Абна, Валиуллоҳ Ҳаётӣ дар суҳбате бо расонаҳо изҳор дошт: «Ҳамлаҳои мушакӣи артиши террористи амрикоӣ дар соатҳои гузашта се нуқтаи вилояти Хӯзистонро ҳадаф қарор дод, ки мутассифона ин амалҳои носавоб ба ҷони бохтани 7 нафар ва маҷрӯҳ шудани 8 нафари дигар анҷомид.»
Your Comment