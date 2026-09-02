Покистон аз шиддат гирифтани муноқишаи байни Эрон ва Амрико изҳори нигаронӣ кард

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Вазорати умури хориҷаи Покистон дар эълонияе эълом кард: «Мо аз шиддат гирифтани муноқишаи байни Амрико ва Эрон нигарон ҳастем, аммо гуфтугӯро идома хоҳем дод.»
Дар ин эълония омадааст: «Мо ҳанӯз ҳам умедворем, ки ҳарду тараф ба мизони гуфтушунавид бармегарданд.»
Даргирии мустақими байни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Амрико шаби сешанбе (10-уми Шаҳривар) ба яке аз ҷиддитарин марҳилаҳои худ дар ҳафтаҳои охир ворид шуд; ҳамлаҳои ҳавоии Амрико ба нуқтаҳои ҷануби кишвар – аз Ҳурмузгон то Систону Балучистон – бо вокуниши зуд ва паймонҳои қувваҳои мусаллаҳи Эрон ҳамроҳ шуд ва Сепоҳи Посдорон аз оғози «посухи пушаймонкунанда» ва ҳамлаи мушакӣ ва ҳавоӣ (бесарнишин) ба ҳадафҳои Амрико дар минтақа хабар дод. Ҳамзамон, осмони Урдун, Баҳрайн ва Ирақи Курдистон шоҳиди мавҷи ҳушдориҳои амниятӣ, рӯйгирии мушакҳо ва гузоришҳо дар бораи ҳамла ба мавзеъҳои Амрико буд; ин таҳаввул бори дигар гулӯгоҳи Ҳурмузро ба маркази асосии буҳрони энержӣ ва амнияти ҷаҳон табдил додааст.
Вазорати умури хориҷаи Покистон бо изҳори нигаронӣ аз шиддат гирифтани муноқишаи байни Эрон ва Амрико умедворӣ кард, ки ҳарду тараф ба мизони гуфтушунавид баргарданд.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Вазорати умури хориҷаи Покистон дар эълонияе эълом кард: «Мо аз шиддат гирифтани муноқишаи байни Амрико ва Эрон нигарон ҳастем, аммо гуфтугӯро идома хоҳем дод.»
Your Comment