Фаъолшавии дифои ҳавоии Кувайт; шунида шудани садои сирена дар Баҳрайн

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Спутник, Ситоди кулли қувваҳои мусаллаҳи Кувайт эълом кард, ки сомонаҳои дифои ҳавоии ин кишвар дар ҳоли муқобила бо ҳамлаҳои мушакӣ ва тайёраҳои бесарнишин мебошанд.
Воситаҳои ахбори хабарӣ пеш аз ин аз шунида шудани садои таркиш дар Кувайт хабар дода буданд.
Шунида шудани садои сиренаҳои ҳушдор дар Баҳрайн
Вазорати корҳои дохилии режими Оли Халифа дар Баҳрайн аз шаҳрвандон ва сокинони ин кишвар хоҳиш кард, ки оромии худро нигоҳ дошта ва ба наздиктарин макони амн муроҷиат кунанд.
Қувваҳои мусаллаҳи кишвари мо аз соатҳо пеш посух ба ҳамлаҳои охирини Амрикоро оғоз карда ва пойгоҳи террористҳои амрикоӣ дар Урдун, Ироқ ва баъзе аз минтақаҳои дигарро ҳадафи ҳамлаҳои шадиди мушакӣ ва тайёраҳои бесарнишин қарор доданд.
Воситаҳои ахбори хабарӣ аз фаъолшавии дифои ҳавоии Кувайт ва шунида шудани садои сиренаҳои ҳушдор дар Баҳрайн хабар доданд.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Спутник, Ситоди кулли қувваҳои мусаллаҳи Кувайт эълом кард, ки сомонаҳои дифои ҳавоии ин кишвар дар ҳоли муқобила бо ҳамлаҳои мушакӣ ва тайёраҳои бесарнишин мебошанд.
Your Comment