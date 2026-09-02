Ҳуқуқи башари Яман: ҳамлаи Амрико ба маросими арӯсӣ дар Эрон ҷинояти ҷангӣ аст

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз сомонаи Ал-Масираи Яман, дар пайи ҷинояти ваҳшиёнаи Амрико дар ҳамла ба маросими арӯсӣ дар шаҳри Сирик, Ҳайати миллии ҳуқуқи башари Яман бо додан эълонияе эълом кард, ки бо сахттарин ибораҳо таҷовузи ваҳшиёна ва хиёнатомези Амрикоро, ки шаби сешанбе як минтақаи маскунӣ ва як маросими арӯсиро дар устони Ҳурмузгони Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳадаф қарор дод, маҳкум мекунад.
Ҳайати ҳуқуқи башари Яман илова кард: «Ин ҷиноят, ки дар омори аввал ба шаҳодати ду нафар ва маҷрӯҳ шудани 20 нафари дигари шаҳрвандони бегуноҳ, аз ҷумла занону кӯдакон анҷомид, як ҷинояти тамоми ҷангӣ ва вайронкунии ошкори ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона ва Конвенсияҳои Женева мебошад; Конвенсияҳое ки ҳамла ба маконҳои ғайринизомӣ ва минтақаҳои маскуниро ҷиноят мешуморанд.»
Дар идомаи ин эълония омадааст, ки масъулияти комили ҳуқуқии ин хунҳои бегуноҳи рехташуда ва эҷоди рӯҳба ва даҳшат дар миёни шаҳрвандони ғайринизомӣ бар дӯши ҳукумати террористи Амрикост ва мо тақозои анҷом додани тафтишоти зуд ва мустақили байналмилалӣ дар бораи ин ҷинояти ваҳшиёна ва муҳокимаи омилони он дар додгоҳҳои байналмилалӣ ҳамчун ҷиноят алайҳи башарият ва ҷинояти ҷангӣ, ки нисбат ба он мӯҳлати гузариш вуҷуд надорад, мекунем.
Ҳайати миллии ҳуқуқи башари Яман дар идома бо таъкид бар ҳаққи миллатҳо барои дифоъ аз худ, ҳокимият ва амнияташон эълом кард, ки ҳар гуна баҳонае барои ҳамла ба шаҳрвандони ғайринизомӣ дар зери ҳар гуна баҳона радшуда аст ва мо аз ниҳодҳои байналмилалӣ, Созмони Милали Муттаҳид ва Шӯрои ҳуқуқи башар метавонем, ки масъулиятҳои худро бар дӯш гиранд, ба сиёсати дугона ва интихобии стандартҳо поён диҳанд ва мавқеъи равшан дар маҳкум кардани ин ҷиноят ва пешгирӣ аз такрори он бигиранд.
Ҳайати миллии ҳуқуқи башари Яман ҷинояти ваҳшиёнаи Амрикоро дар ҳамла ба маросими арӯсӣ дар Сирик ба сахтӣ маҳкум карда ва тақозои муҳокима ва ҷазои омилони ин ҷиноятро дар додгоҳҳои байналмилалӣ намуд.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз сомонаи Ал-Масираи Яман, дар пайи ҷинояти ваҳшиёнаи Амрико дар ҳамла ба маросими арӯсӣ дар шаҳри Сирик, Ҳайати миллии ҳуқуқи башари Яман бо додан эълонияе эълом кард, ки бо сахттарин ибораҳо таҷовузи ваҳшиёна ва хиёнатомези Амрикоро, ки шаби сешанбе як минтақаи маскунӣ ва як маросими арӯсиро дар устони Ҳурмузгони Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳадаф қарор дод, маҳкум мекунад.
Your Comment