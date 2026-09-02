Коршиноси лубнонӣ: Амрико дар ҷанге гирифтор шуда, ки бо доктринаи он мухолифат дорад

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, коршиноси лубнонии умури стратегӣ Муҳаммад Ҳазима таъкид кард, ки таҷовузҳои Амрико алайҳи ғайринизомиён умқи буҳронеро, ки ин кишвар бо он рӯ ба рӯ аст, нишон медиҳад. Мо шоҳиди силсилаи истеъфоҳо дар Амрико, аз ҷумла истеъфои вазири артиши ин кишвар ҳастем.
Вай илова кард: сарнагуншавии тайёраи бесарнишини MQ-9-и Амрико аз ҷониби Эрон нишондиҳандаи дасти болои ин кишвар дар соҳаи дифои ҳавоӣ аст. Амрико кӯшиш дорад бо таблиғоти расонавӣ чунин нишон диҳад, ки посухи Эрон ҳадафҳои низомиро ҳадаф қарор надодааст.
Ҳазима тасреҳ кард: Амрико ба марҳилае расида, ки роҳи ҳалли баромад аз ҷанг алайҳи Эронро надорад. Эрон низ муваффақ шуда ин ҷангро ба муноқишаи фарсудакунанда табдил диҳад, ки бо доктринаи ҳуҷомии Амрико ва Ғарб дар асоси амалиёти зуд ва бартарии ҳавоӣ мухолифат дорад. Натиҷаи ин ҷанг бо андозаи қувваи низомӣ сарсанҷӣ намешавад, балки бо андозаи таъсире, ки ҳар ду тараф аз худ нишон медиҳанд.
Вай гуфт: Эрон имрӯз ба иқтисоди ҷаҳон таъсир мерасонад ва дастгоҳҳои таъсиргузор аз Ғарби Осиё то Баҳри Миёназамин дар ихтиёр дорад ва медонад, ки чӣ гуна аз онҳо истифода кунад.
Коршиноси умури стратегӣ ба гирифтор шудани Амрико дар ҷанги фарсудакунанда алайҳи Эрон ишора кард.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, коршиноси лубнонии умури стратегӣ Муҳаммад Ҳазима таъкид кард, ки таҷовузҳои Амрико алайҳи ғайринизомиён умқи буҳронеро, ки ин кишвар бо он рӯ ба рӯ аст, нишон медиҳад. Мо шоҳиди силсилаи истеъфоҳо дар Амрико, аз ҷумла истеъфои вазири артиши ин кишвар ҳастем.
Your Comment