Сафорати Амрико дар Ироқ ба шаҳрвандони худ дар минтақа ҳушдор дод

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Сафорати Амрико дар Бағдод ва консулгарии он дар Эрбил, дар пайи шиддат гирифтани вазъи амниятӣ дар Ховармиёна дар натиҷаи ҳамлаҳои мутақобили низомии байни Вашингтон ва Теҳрон, ба шаҳрвандони амрикоӣ дар минтақа ҳушдори амниятӣ доданд.
Сафорати Амрико дар эълонияе эълом кард: «Аз сабаби шиддатҳои мавҷуда дар Ховармиёна, вазъи амниятӣ мураккаб боқӣ монда ва эҳтимоли шиддат гирифтани ғайричашмдошти вазъ вуҷуд дорад.» Ин сафорат илова кард: «Амрикоиҳое, ки ҳоло дар Ховармиёна ҳузур доранд, бояд ниҳоят эҳтиёткор бошанд ва барои эҳтимоли бекоршавии парвозҳо, баста шудани сарҳадҳо ё фазои ҳавоӣ ва халалдор шудани сафарҳо омода бошанд.»
Ин сафорат инчунин аз шаҳрвандони амрикоӣ хоҳиш кард, ки вазъи парвозҳои худро санҷида ва барои гирифтани охирин навсозиҳои амниятӣ ва осон кардани иртибот дар ҳолатҳои фавқуллода, дар барномаи «Мусофири оқил»-и Вазорати умури хориҷа сабти ном кунанд.
Ин эълония маҷмӯи чораҳои тавсияшударо баршумурд, ки муҳимтарини онҳо «пайгирии доимии вазъият ва муҳити атроф, расад кардани расонаҳои маҳаллӣ ва худдорӣ аз ҳузур дар эътирозҳо, ҷамъомадҳои бузург ва минтақаҳое, ки ҳузури амниятии васеъ доранд» мебошад.
Инчунин дар ин тавсияҳо омадааст: «аз дастурҳои мақомоти маҳаллӣ пайравӣ кунед, барои огоҳӣ аз ҳар гуна тағйирот дар барномаи парвозҳо мустақиман бо ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар тамос бошед ва дар маконҳои умумӣ эҳтиёткор буда, сатҳи баланди омодагиро нигоҳ доред.»
Сафорати Амрико дар Бағдод ва консулгарии Эрбил дар пайи шиддатҳои охир ба шаҳрвандони худ дар минтақаи Ховармиёна ҳушдори амниятӣ доданд.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Сафорати Амрико дар Бағдод ва консулгарии он дар Эрбил, дар пайи шиддат гирифтани вазъи амниятӣ дар Ховармиёна дар натиҷаи ҳамлаҳои мутақобили низомии байни Вашингтон ва Теҳрон, ба шаҳрвандони амрикоӣ дар минтақа ҳушдори амниятӣ доданд.
Your Comment