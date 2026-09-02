Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, даъво кард, ки бар хилофи иддаоҳои шабакаи телевизионии ABC, Амрико ба денболи маҷбур кардани Эрон ба нишастан сари мизони гуфтушунавид нест.
Трамп инчунин бо ишора ба вазъи иқтисодӣ дар Эрон даъво кард, ки дар ҳоле ки иқтисоди ин кишвар бо фурӯпошӣ рӯ ба рӯ аст, Амрико назорати қариб комили гулӯгоҳи Ҳурмузро дар ихтиёр дорад.
Вай инчунин бо иброни ин ки барои Вашингтон чандон муҳим нест, ки Эрон созишномаҳои пешниҳодшударо имзо кунад ё не, изҳор дошт, ки вазъи кунуниро бар ҳар гуна раванди гуфтушунавид бартарӣ медиҳад.
Раисиҷумҳури Амрико дар идомаи суханрониҳои худ, бо истифода аз адабиёти таҳриковар, вазъи мавҷударо «ногузир» хонд ва бо тарҳи як суол дар бораи вазъи дохилии Эрон, хоҳони тағйир дар муодилаҳои майдонӣ шуд.
Раисиҷумҳури террористи Амрико сипас, дар ҳоле ки таҷовузи васеи низомӣ ва фишори бесобиқаи иқтисодӣ ба ҳадафҳои ӯ таъсире нагузоштааст, ноумедона аз мардуми Эрон хоҳиш кард, ки ба шӯриш баранд.
Вай бо хушбинии беҷо навишт: «Мардуми Эрон кай ба по мехезанд ва мубориза мекунанд?»
Раисиҷумҳури террористи Амрико, дар ҳоле ки таҷовузи васеи низомӣ ва фишори бесобиқаи иқтисодӣ ба ҳадафҳои ӯ таъсире нагузоштааст, ноумедона аз мардуми Эрон хоҳиш кард, ки ба шӯриш баранд.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, даъво кард, ки бар хилофи иддаоҳои шабакаи телевизионии ABC, Амрико ба денболи маҷбур кардани Эрон ба нишастан сари мизони гуфтушунавид нест.
Your Comment