Вазири хазинадории Амрико: фишори иқтисодиро алайҳи Эрон шиддат медиҳем

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, «Скотт Бессент», вазири хазинадории Амрико, даъво кард, ки Эрон назорати гулӯгоҳи Ҳурмузро дар ихтиёр надорад ва Амрико бар ин обгузар мусаллат аст.
Вай дар идома бо тарҳи ин даъвои беасоси ки Эрон дар вазъи «ҳарос» қарор дорад, изҳор дошт, ки Теҳрон дар зери фишорҳои иқтисодӣ ба сӯи амалиёти низомӣ суқ дода шудааст.
Ин масъули амрикоӣ инчунин бо ишора ба шикасти ёддошти тафоҳум байни ду тараф, даъво кард, ки Эрон барои расидан ба тавофуқ омода набуда ва хоҳем дид, ки кай Теҳрон омодагии заруриро пайдо хоҳад кард.
Вазири хазинадории Амрико дар идома бо иброни ин ки Вашингтон сиёсати «нафасгирифтани иқтисодӣ»-и Эронро идома хоҳад дод, даъво кард, ки фишори таҳримҳо мақомот ва нерӯҳои эрониро бо мушкилоти иқтисодӣ ва таъхир дар пардохти маош рӯ ба рӯ кардааст.
Вазири хазинадории Амрико дар асоси сиёсати ҳамешагии Амрико дар эҷоди нооромӣ ва ошуб дар кишварҳои дигар, ҳангоми таҳдид ба истифодаи ин ҳилла алайҳи Эрон, даъво кард: «Эрон якчанд гузина дар пеш дорад, ки яке аз онҳо ин аст, ки Теҳрон ба мизони гуфтушунавид баргардад.»
Вай дар идомаи даъвоҳояш илова кард: «Он чи дар Эрон мегузарад, маҳз масъалаи вақт аст.»
Вазири хазинадории Амрико, бо тарҳи даъвоҳое дар бораи вазъи иқтисодӣ ва сиёсии Эрон, изҳор дошт, ки Вашингтон ба фишорҳои иқтисодӣ алайҳи Теҳрон идома хоҳад дод.
Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, «Скотт Бессент», вазири хазинадории Амрико, даъво кард, ки Эрон назорати гулӯгоҳи Ҳурмузро дар ихтиёр надорад ва Амрико бар ин обгузар мусаллат аст.
Your Comment