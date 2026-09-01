Таҳлилгари умури низомӣ: Ҷанг алайҳи Эрон ба артиши Амрико фишор овардааст

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Роберт Фокс, коршиноси умури низомӣ, бо нашри як мақола дар «Ай Папер»-и Англис таъкид кард, ки ҷанге, ки қарор буд шаш ҳафта бештар давом накунад, ба моҳи ҳафтуми худ бе дастёбӣ ба роҳи ҳалли боваринок ворид шудааст. Бо аз сар гирифтани шиддатҳо дар гулӯгоҳи Ҳурмуз, нархи нафт фавран 2 дарсад афзоиш ёфт.
Вай илова кард: Эрон арзиши назорат бар гулӯгоҳи Ҳурмузро дарёфта ва аз он ҳамчун аҳраме (левераж) барои фишори иқтисодӣ ва сиёсӣ бар Амрико ва ҳампаймононаш истифода мекунад.
Фокс идома дод: Эрон қобилият дораст, ки аз рафтори Трамп дар муқобили ҳампаймононаш - аз кишварҳои Халиҷ то Англис, Дания ва Канада - баҳра барад. Дар ҳоле ки захираҳои сиёсӣ ва низомии Амрико рӯ ба коҳиш ниҳодааст.
Вай баён кард: Амрико пас аз фиристодани 50 ҳазор сарбози иловагӣ ва 2 гурӯҳи киштии ҳамлкунандаи ҳавопаймо, хароҷоти афзояндаи низомиро таҳаммул кардааст. Инчунин миқдорҳои зиёди мушакҳо ва бораи ҷангӣ истифода кардааст. Киштии «Линколн» беш аз 205 рӯз дар баҳр ҷойгир буда ва нерӯҳои он аз афсурдагӣ, нигаронӣ ва ҳатто худкушӣ сухан мегӯянд. Ин фишор на танҳо ба омодагии Амрико дар Ховари Миёна таъсир намегузорад, балки қудрати артиши Амрикоро барои муқобила бо бӯҳронҳои ҷаҳонӣ заиф мегардонад.
Your Comment