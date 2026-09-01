Ҷараёнҳои дохилии Венесуэла бо созиши нафтӣ бо ҳукумати Трамп мухолифанд

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», рӯзномаи Уол Стрит Ҷорнал хабар дод, ки ҳам ҷараёни муътариз дар Венесуэла ва ҳам иттифоқчиёни чапи Родригес аз созиши нафтии ин кишвар бо ҳукумати Трамп интиқод мекунанд.
Бар асоси ин гузориш, ҷараёнҳои чапи боливарӣ ин созишро имтиёз додан ба империализми Амрикои Шимолӣ мешуморанд ва дар сурати баргузории интихобот, ба ин мавзӯъ аз нигоҳи миллатгароӣ муроҷиат хоҳанд кард.
Ҷараёни муътариз дар ин кишвар бар он ақида аст, ки президенти ғайриқонунии Венесуэла ҳақ надорад захираҳои кишварро ба як ҳукумати хориҷӣ бидиҳад. Ин ҷараён инчунин метарсад, ки созиши мазкур эҳтимоли дархости Трамп ва вазири хориҷаи Амрико барои баргузории интихоботи нав дар кишварро коҳиш диҳад.
Қобили зикр аст, ки захираҳои стратегии нафти Амрико дар ҳоле ба пасттарин сатҳи худ аз ноябри соли 1982 расидааст, ки ҳукумати Доналд Трамп акнун нафти Венесуэларо ҳамчун яке аз манбаъҳои асосӣ барои барқарорсозии ин захираҳо муаррифӣ кардааст.
Your Comment