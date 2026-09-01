Ҳушдори мақомоти маҳаллии Туркия дар бораи табооти иқтисодии ноамнии Баҳри Сиёҳ

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна» ба нақл аз рӯзномаи «Экономим», Козим Тойҷӣ, раиси Анҷумани содироткунандагони ғалла, лӯбиё ва тухмии равғании Истанбул, таъкид кард, ки ҳамлаҳо ба киштиҳо дар Баҳри Сиёҳ дар сурати идома ёфтан метавонад ба афзоиши 10 то 12 дарсади нархҳои ҷаҳонии ғалла оварда расонад.
Манбаъҳои дипломатии Туркия рӯзи шанбе эълом карданд, ки дар пайи зарба задан ба як киштии таҳти идораи Анкара дар Баҳри Сиёҳ ва ҳадаф қарор гирифтани киштии дигаре, ки барои ыдди он фиристода шуда буд, Туркия сафири Укроинро ба Вазорати умури хориҷа даъват кард.
Укроин барои ба фишор гузоштан ба Русия, ҳадаф қарор додани киштиҳои марбут ба ин кишвар дар Баҳри Сиёҳ-ро дар дастур корӣ қарор додааст.
Русия ҳушдор дода, ки Маскав дар баробари амалҳои хушунатомези Киев бар зидди манфиатҳои худ дар Баҳри Сиёҳ хомӯш нахоҳад нишаст ва чораҳои муқобил хоҳад андешид.
Your Comment