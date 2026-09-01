Урдун ва Қатар таҷовузи сионистон ба масҷиди Ақсо-ро маҳкум карданд

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна» ба нақл аз агентсии хабарӣ «Қудс», вазоратҳои хориҷаи Урдун ва Қатар таҷовузи «Итамар Бен-Гвир», вазири ифротии режими сионистӣ ва як гурӯҳ ҷойнишинони сионистӣ ба масҷиди Ақсо-ро, ки бо дастгирии политси Исроил сурат гирифт, маҳкум карда ва онро вайронкунии ошкори ҳуқуқи байналмилалӣ ва шароити таърихӣ ва ҳуқуқии ин масҷид унвон карданд.
Вазорати хориҷаи Қатар бо нашри изҳороте таҷовузи Бен-Гвир ва ҷойнишинони сионистӣ ба масҷиди Ақсо-ро маҳкум карда ва эълом кард, ки ин амал вайронкунии ошкори ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона ва таҳрики ғайриқобили қабули эҳсоси миллионҳо мусалмонон дар саросари ҷаҳон аст.
Ин вазорат таъкид кард, ки масҷиди Ақсо комилан макони ибодати мусалмонон аст ва ҳамаи тадбирҳои якҷониба бо ҳадафи тағйир додани шароити мавҷудаи таърихӣ ва ҳуқуқӣ дар Қудс ва муқаддасоти он, тибқи ҳуқуқи байналмилалӣ ботил ва беэътибор аст.
Қатар ҳушдор дод, ки идомаи ин таҷовузҳо ва амалҳои таҳриковар метавонад боиси шадид шудани давраи хушунат ва шиддат дар минтақа гардад ва имкониятҳои ноил шудан ба оромӣ ва суботро аз байн барад.
Ин изҳорот инчунин аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хоҳиш кард, ки барои маҷбур кардани режими сионистӣ ба боздоштани таҷовузҳои доимии зидди миллати Фаластин ва муқаддасоти он ва риояи қатъномаҳои дахлдори байналмилалӣ, фавран амал кунад.
Доҳа бар мавқеи устувори худ дар дастгирии масъалаи Фаластин ва пойдории миллати Фаластин таъкид карда ва хотимаи ишғолгариро ва ба даст овардани ҳуқуқи қонунии миллати Фаластин, дар сари он ташкили давлати мустақили Фаластин дар ҳудуди соли 1967 бо пойтахтии Қудси Шарқӣ, хоҳиш шуд.
Your Comment