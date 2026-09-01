Ироқ бо тамдиди ҳузури нерӯҳои эътилоф пас аз 30 сентябр мухолифат кард

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна» ба нақл аз агентсии хабарӣ «Воъ»-и Ироқ, «Ҳайдар ал-Абудӣ», сухангӯи ҳукумати Ироқ эълом кард: Алӣ ал-Зайдӣ, сарвазири ин кишвар пешниҳоди идомаи ҳузури як қисми нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ дар Ироқ пас аз 30 сентябр (8 меҳр)-ро рад кардааст.
Ал-Абудӣ дар як нишасти матбуотӣ гуфт, ҳукумати Ироқ таҳаввулоти минтақавиро бо диққат пайгирӣ мекунад ва Ироқ қисме аз низоъҳо нахоҳад буд.
Вай инчунин таъкид кард, ки раванди ҳамоҳангсозӣ барои хуруҷи нерӯҳои эътилоф ва супоридани мавқеъҳо ба нерӯҳои ироқӣ идома дорад.
Сухангӯи ҳукумати Ироқ дар қисмати дигари суханронии худ гуфт: Ҳукумати ин кишвар чораҳои марбут ба инҳисори силоҳ, танзими он ва ягонагии қабули қарорҳоро такмил медиҳад.
Вай илова кард, ки гуфтугӯҳо бо гурӯҳҳои мусаллаҳ «мусбат» аст ва ин парванда пеш аз 30 сентябр (8 меҳр) ба анҷом мерасад; раванде, ки ба гуфтаи ӯ, марҳилаи гузаришӣ дар асоси ҳамкорӣ ва манфиатҳои муштарак хоҳад буд.
Ал-Абудӣ инчунин дар бораи мубориза бо фасод гуфт: Ҳукумат ба таъқиби айбдоршавандагон барои «хушк кардани манбаъҳои фасод» идома медиҳад.
Вай таъкид кард: Фармонҳои қазоӣ қарорҳои мустақил ва яке аз рукнҳои давлат ҳастанд ва натиҷаҳои он дар мубориза бо фасод ошкор аст.
Your Comment