Иттиҳоди Аврупо нақши худро то дараҷаи иҷрокунандаи фармонҳои Амрико паст кардааст

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати умури хориҷа, дар посух ба изҳороти Иттиҳоди Аврупо дар дастгирии ҷанги иқтисодии Амрико бар зидди Эрон, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Нависандаи фаронсавӣ, Этйен де Ла Боэси, дар рисолаи худ бо номи «Сухан дар бораи бандагии ихтиёрӣ», ҳақиқати бунёдиро дар бораи заминасозони истибдод ва ҳукмронӣ баён мекунад: ҳукмронӣ танҳо маҳсули зӯр нест, балки аксар вақт бо итоати онҳое, ки қобилияти амали мустақил доранд, шакл мегирад.
Вай илова кард: Аврупо дигар наметавонад дар бораи «мухториятҳои стратегӣ» сухан гӯяд, дар ҳоле ки амалан худро то дараҷаи иҷрокунандаи фармонҳои Вашингтон паст кардааст.
Бақоӣ ишора дошт: Мухториятҳои стратегӣ бо изҳороти пуршиддат ба даст намеояд, балки бо нишон додани ирода ва қобилияти қабули қарорҳои мустақил ва масъулона амалӣ мешавад, ҳатто агар ин қарорҳо бо мавқеи як қудрати бузургтар ҳаммувофиқ набошад.
Сухангӯи Вазорати умури хориҷа тазаккур дод: Аврупо бояд интихоб кунад: ё бозингари мустақил бошад, ё он қадар ба пажвоки сиёсати дигаре одат кунад, ки ин пажвокро бо истиқлол иштибоҳ кунад.
Your Comment