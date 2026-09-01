Арақчӣ: Амрико бояд ба уҳдадориҳои худ ва ёддошти тафоҳуми Исломобод бозгардад

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Сайид Аббос Арақчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, пас аз рӯзи аввали нишасти сарони кишварҳои Созмони Ҳамкории Шанхай дар Қирғизистон гуфт: Ҳамаи дидорҳо ва гуфтугӯҳо комилан корӣ ва дур аз ташаббулоти муқаррарӣ буданд ва махсусан дар бораи мавзӯъҳо ва соҳаҳои мавҷуда барои ҳамкорӣ дар бахши иқтисод ва дигар соҳаҳо баҳс шуд.
Вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон илова кард: Мавзӯи ҳамлаҳои таҷовузкоронаи Амрико ва табооти он низ матраҳ шуд. Мо таъкид кардем, ки мардуми Эрон то ҳол барои ба даст овардани ҳуқуқи худ мубориза хоҳад кард ва ин мавзӯъ дар ҳамаи дидорҳо мавриди таъкид қарор гирифт.
Арақчӣ идома дод: Яке аз мавзӯъҳои матраҳшуда дар ҳамаи дидорҳо, ёддошти тафоҳуми Исломобод буд; ёддоште, ки ба имзои раисҷумҳурони ду кишвар расида ва Амрико онро вайрон кардааст.
Вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кард: Амрико бояд ба уҳдадориҳои худ бозгардад ва ба муқаррароти ёддошти тафоҳум пойбанд бошад; пас аз он метавонем аз ин вазъият берун шавем, зеро ҳамаи кишварҳо дар ташвишанд, ки ҷанг ҳарчи зудтар хотима ёбад.
Вай гуфт: Мо шарҳ додем, ки роҳи ҳал комилан равшан ва мушаххас аст; Амрико бояд ба уҳдадориҳои худ ва ҳамон тавофиқе, ки раисҷумҳураш имзо кардааст, бозгардад. Дар ин сурат, ҳама чиз метавонад дар роҳи дуруст қарор гирад.
Your Comment