Нақдӣ дар мусоҳиба бо Ал-Маядин: Душман дар сурати таҷовуз баҳои гарон хоҳад дод

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», сардор Муҳаммадризо Нақдӣ, мушовири олии фармондеҳи кулли Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломии Эрон, дар мусоҳиба бо Ал-Маядин таъкид кард: агар амрикоиҳо қасд доранд, ки қарори оқилона дар ростои манфиатҳои худ қабул кунанд, ҳаргиз ба ҷанги дигар бо Теҳрон ворид нахоҳанд шуд. Аксари мансабдорони эронӣ ба доктринаи ҳуҷумӣ майл доранд ва онро афзал медонанд, зеро аз ҷиҳати амалиётӣ хеле муфид аст.
Афзалияти Эрон боздорандагӣ аст
Вай илова кард: бозистодани ҷанг ба сабаби нотавонии Амрико ва зарарҳои васеи воридшуда ба он сурат гирифтааст. Афзалияти мо на ҷанг ва на музокира, балки расидан ба боздорандагӣ аст. Мо ба таҳаққуқи пирӯзӣ боварии комил доштем, аммо эҳтимол намедодем, ки ин пирӯзӣ ба ин осонӣ ба даст ояд. Ҳатто агар онҳо дар атрофи Эрон девори бетонӣ сохта ва барои он посбононе гузоранд, кишвари мо бо қудрат муқовимат хоҳад кард.
Сардор Нақдӣ тасреҳ кард: хусусияти Эрон дар ин ҷанг аслиҳаи дохилисохти мо будааст. Ҳамаи иншоот дар ҷойҳои хеле амн аз нав сохта шуда ва бо истифода аз технологияҳои муосир фаъолият мекунад. Эрон садҳо шаҳр ва иншооти саноатӣ дорад ва метавонад маҳсулоти худро бо роҳҳои гуногун ҳам дар рӯи замин ва ҳам дар зери он пинҳон кунад.
Фурӯпошии системаҳои дифои ҳавоии душман
Вай баён кард: системаҳои дифои ҳавоии душман ба сабаби мавҷи васеи ҳавоипойҳои бесарнишин ва мушакҳои мо фурӯпошидааст. Ҳатто онҳо аз аслиҳаи кӯҳнаи худ барои муқобила бо ин ҳамлаҳо истифода карданд. Артиши Амрико холӣ, пӯчоқ ва бабри коғазӣ буда, қудрати кунунии он аз он чизе, ки нишон медиҳад, заифтар аст. Киштиҳои ҳарбӣ ва ҷангандаҳои амрикоӣ он миқдор, ки барояшон таблиғ карда мешавад, муҳим нестанд, зеро ҷаҳон дид, ки киштиҳои ҳарбӣ дар масофаи ҳазор километрии гулӯгоҳи Ҳурмуз бозмонда ва натавонистанд ҳаракат кунанд.
Сардор Нақдӣ тасреҳ кард: муносибатҳо миёни Сипоҳи Посдорон ва ҳукумати Эрон дар беҳтарин ҳолати худ ва хеле мустаҳкам аст. Душман бояд бидонад, ки дар сурати таҷовуз ба мо баҳои гарон хоҳад дод. Душман фикр мекард, ки дар тӯли се рӯз метавонад назорати Эронро ба даст гирад, аммо чӣ шуд? Ҳозир шаш моҳ мегузарад.
Your Comment