Пешкиён: Амнияти минтақа дар гуруҳи муқобилат бо равияҳои бар зӯр асосёфта аст

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Масъуд Пешкиён, Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар суханронии худ дар бисту шашум ин нишасти сарони кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай, бо тавсифи муҳимтарин мушкилоти амниятӣ ва иқтисодии минтақа, бар зарурати тақвияти ҳамкорӣ миёни кишварҳои узв барои устуворсозии субот ва тарҳрезии ояндаи муштарак таъкид кард.
Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ишора ба таҷрибаи зиёда аз ду даҳсолаи фаъолияти Созмони Ҳамкории Шанхай, эътимодсозӣ, эҳтиром ба ҳокимияти кишварҳо, дахолат накардан ба корҳои дохилӣ ва ҳамкорӣ миёни давлатҳоро аз талаботи расидан ба амнияти устувор донист.
Пешкиён бо ишора ба таҳдидҳое чун терроризм, изофиягарии хушунатомез, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ ва рақамӣ, шадид шудани рақобатҳои геополитикӣ, сиёсатҳои якҷонибагароӣ ва истифодаи зӯр ва қувваи низомиро аз омилҳои дигари нооромибахш барои кишварҳои минтақа ва иқтисодҳои навпайдо унвон кард.
Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон инчунин бо ишора ба таҳаввулоти охирини Ғарби Осиё ва ҳамлаҳои Амрико ва режими сионистӣ бар Эрон, ин амалҳоро таҷовуз бар принсипҳои бунёдии Оинномаи Созмони Милал ва ҳуқуқи байналмилалӣ тавсиф карда, дар баробари тавзеҳи раванди ҷанг ва таҳаввулоти баъди он, бар мавқеи Эрон дар бораи уҳдадориҳои дар Ёддошти тафоҳуми Исломобод омада таъкид кард.
Пешкиён дар қисмати дигари суханрониҳои худ, амният ва рушдро ду мафҳуми баҳампайваста ва ҷудонашаванда донист ва бар зарурати таваҷҷуҳи ҳамзамони Созмони Ҳамкории Шанхай ба андозаҳои амниятӣ ва иқтисодӣ таъкид кард.
Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон рушди савдои дохилисохмонӣ, осонсозии фаъолиятҳои гумрукӣ, рушди роҳҳои нақлиётӣ, пайвастани бандарҳо ва марказҳои логистикӣ, зиёд кардани иқтидори транзитӣ ва тақвияти тобоварии занҷирҳои таъминотро аз меҳварҳои муҳими ҳамкории иқтисодии узвон шумурд.
Пешкиён инчунин се ибтикор дар соҳаи ҳамкориҳои иқтисодӣ иборат аз таъмиқи ҳамкориҳои молиявӣ ва бонкӣ ва таъсиси «Бонки Созмони Ҳамкории Шанхай», таъсиси иттиҳодияи суғуртаи содиротӣ ва сармоягузорӣ ва ташкили «Консорсиуми энергетикии Созмони Ҳамкории Шанхай»-ро пешниҳод ва дар соҳаи амниятӣ низ таъсиси Маркази стратегии таҳқиқоти амниятии ин созмонро барои шинохти таҳдидҳои навпайдо ва тақвияти суботи минтақавӣ матраҳ кард.
Your Comment