Пезишкиён: Ҳамкории кишварҳои минтақа роҳи амалишавии сулҳ ва устувории пойдор аст

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, Масъуд Пезишкиён, президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Илҳом Алиев, президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон, дар ҳошияи нишасти сарони Созмони Ҳамкории Шанхай дар Қирғизистон вохӯрда ва доир ба охирин вазъи муносибатҳои дуҷониба ва роҳҳои рушд ва таъмиқи ҳамкорӣ миёни ду кишвар гуфтугӯ ва табодули назар карданд.
Пезишкиён дар ин вохӯрӣ бо сипосгузорӣ аз мавқеъҳои мусбат ва ҳамкориҳои Озарбойҷон дар рафти ҷанги Рамазон бо Ҷумҳурии Исломии Эрон, изҳор дошт: Мавқеъҳои ҳамдардона ва равишҳои созандаи кишварҳои минтақа дар шароити душвор, нишондиҳандаи аҳамияти ҳамбастагӣ ва ҳамкорӣ миёни миллатҳои минтақа мебошад.
Президент бо таъкид бар омодагии Эрон барои рушди ҳамкорӣ бо Озарбойҷон дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, иқтидорҳои мавҷуда миёни ду кишварро васеъ ва қобили таваҷҷӯҳ донист ва бар зарурати истифода аз ин иқтидорҳо дар ростои манфиатҳои мутақобили ду миллат таъкид кард.
Пезишкиён инчунин бо ишора ба талоши душманон барои эҷоди фишор, таҳрим ва муҳосираи иқтисодӣ алайҳи Эрон, тасреҳ кард: Миллати Эрон бо такя бар иқтидорҳои дохилӣ ва дастгирӣ аз ҳамкориҳои минтақавӣ, дар баробари фишорҳои хориҷӣ ва сиёсатҳои таҳмилӣ муқовимат хоҳад кард ва иҷозат нахоҳад дод, ки иродаи миллатҳо таҳти таъсири фишорҳои қудратҳои бузург қарор гирад.
Президент идома дода, бо тавзеҳи дидгоҳи Эрон дар бораи зарурати ҳамкории кишварҳои минтақа барои барқарор ва таҳкими сулҳ ва устуворӣ, изҳор дошт: Амният ва устувории пойдор дар минтақа аз роҳи ҳамкорӣ ва гуфтугӯ миёни кишварҳои минтақа ва бо такя бар иқтидорҳои бумӣ ва минтақавӣ қобили амалишавӣ аст ва Эрон аз густариши ҳамкориҳои минтақавӣ дар ин роҳ истиқбол мекунад.
Илҳом Алиев, президенти Озарбойҷон низ дар ин вохӯрӣ бо баёни мавқеъҳои Озарбойҷон дар дастгирӣ ва ҳамроҳӣ бо мардуми Эрон, бар аҳамияти таҳкими муносибатҳои дӯстона миёни ду кишвар таъкид кард.
Президенти Озарбойҷон бо таъкид бар зарурати ҳифз ва таҳкими дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ду давлат ва ду миллати Эрон ва Озарбойҷон, изҳор дошт: Озарбойҷон ҳамеша барои муносибатҳо бо Эрон арзиш ва эътибори махсус қоил буда ва рушди муносибатҳо миёни ду кишварро дар ростои манфиатҳои муштараки ду миллат пайгирӣ мекунад.
Алиев инчунин бо эълони омодагии Озарбойҷон барои пешбурд ва густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногуни тиҷоратӣ ва иқтисодӣ, бар зарурати истифода аз иқтидорҳои мавҷуда ва фароҳам овардани заминаҳои нав барои рушди муносибатҳо миёни Теҳрон ва Боку таъкид кард.
Дар ин вохӯрӣ, ду ҷониб бар идомаи машваратҳо ва гуфтугӯҳои созанда, таҳкими ҳамкориҳои дуҷониба ва истифода аз иқтидорҳои мавҷуда барои густариши муносибатҳо миёни Эрон ва Озарбойҷон таъкид карданд.
Your Comment