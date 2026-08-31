Як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 дар шарқи Тангаи Ҳурмуз нобуд карда шуд

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эълонияе хабар доданд: чанд дақиқа пеш, як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 бо оташи системаи навин ва пешрафтаи муҳофизати ҳавоии Нерӯи Ҳавоӣ-Фазоии Посдорон, ки дар зери назорати шабакаи ягонаи муҳофизати ҳавоии кишвар амал мекунад, раҳгирӣ ва нобуд карда шуд.
31 Август 2026 - 22:09
News ID: 1859777
Source: ABNA
Сарбози Посдори Инқилоб эълом кард: чанд дақиқа пеш, як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 бо оташи системаи навин ва пешрафтаи муҳофизати ҳавоии Нерӯи Ҳавоӣ-Фазоии Посдорон раҳгирӣ ва нобуд карда шуд.
Your Comment