  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 дар шарқи Тангаи Ҳурмуз нобуд карда шуд

31 Август 2026 - 22:09
News ID: 1859777
Source: ABNA
Як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 дар шарқи Тангаи Ҳурмуз нобуд карда шуд

Сарбози Посдори Инқилоб эълом кард: чанд дақиқа пеш, як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 бо оташи системаи навин ва пешрафтаи муҳофизати ҳавоии Нерӯи Ҳавоӣ-Фазоии Посдорон раҳгирӣ ва нобуд карда шуд.

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эълонияе хабар доданд: чанд дақиқа пеш, як ҳавопаймои бесарнишини MQ9 бо оташи системаи навин ва пешрафтаи муҳофизати ҳавоии Нерӯи Ҳавоӣ-Фазоии Посдорон, ки дар зери назорати шабакаи ягонаи муҳофизати ҳавоии кишвар амал мекунад, раҳгирӣ ва нобуд карда шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha