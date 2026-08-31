Амир Баҳмард: Муҳофизати ҳавоӣ сафи пеши муҳофизат аз фазои ҳавоии кишвар аст

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, генерал-майори халабон Баҳман Баҳмард, фармондеҳи Нерӯи Ҳавоии Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо паёми худ, бо гиромидошти ёд ва хотираи шаҳидону шаҳидонгарони муҳофизати ҳавоӣ, ин муносибатро ба генерал-майор Алиризо Элҳомӣ, фармондеҳи Қароргоҳи муштараки муҳофизати ҳавоии Хотамул-Анбиё (с) ва фармондеҳи Нерӯи муҳофизати ҳавоии Артиш ва тамоми фармондеҳону кормандони ин нерӯ табрик гуфта, бар нақши стратегии муҳофизати ҳавоӣ дар муҳофизат аз осмон ва амнияти кишвар таъкид кард.
31 Август 2026 - 22:09
News ID: 1859776
Source: ABNA
Фармондеҳи Нерӯи Ҳавоии Артиш дар паёми худ ба муносибати Рӯзи муҳофизати ҳавоӣ таъкид кард: Муҳофизати ҳавоӣ сафи пеши муҳофизат аз фазои ҳавоии кишвар ва яке аз рукнҳои асосии қудрати дифоъӣ ва боздорандаи Эрон мебошад.
Your Comment