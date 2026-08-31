  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Мазмуни эъломияи муштараки кишварҳои Покистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ дар Истанбул

31 Август 2026 - 22:08
News ID: 1859775
Source: ABNA
Мазмуни эъломияи муштараки кишварҳои Покистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ дар Истанбул

Арабистони Саудӣ, Туркия ва Покистон дар Истанбул нахустин ҷаласаи Кумитаи стратегии сиёсӣ ва мудофиавӣ оид ба Созишномаи Маккаро баргузор карда, эъломияи муштарак сар доданд.

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз Ал-Арабия, Арабистони Саудӣ, Туркия ва Покистон дар Истанбул нахустин ҷаласаи Кумитаи стратегии сиёсӣ ва мудофиавӣ оид ба Созишномаи Маккаро баргузор карда, эъломияи муштарак сар доданд.

Дар ин эъломия омадааст:

  • Ҷаласаи имрӯз қадами муҳим дар ростои пешбурди Созишномаи Макка аз имзо ба иҷро мебошад.

  • Дар бораи қадамҳои оянда барои муассисасозии ҳамкорӣ мувофиқа ҳосил шуд.

  • Дар Арабистони Саудӣ котибот барои дастгирии фаъолиятҳои се кишвар таъсис дода мешавад.

  • Покистон барои давраи аввали сесола раисии котиботро бар ӯҳда хоҳад дошт.

  • Барои амалисозии созишнома барои ноил шудан ба сулҳ ва устуворӣ дар минтақа қатъӣ ҳастем.

  • Се кишвар талошҳои худро барои коҳиши шиддатҳо ва худдорӣ идома хоҳанд дод ва ба сулҳ ва устувории минтақавӣ мусоидат хоҳанд кард.

  • Се кишвар бар табиати мудофиавии шарикӣ ва принсипи эҳтироми мутақобили ҳокимияти кишварҳо таъкид мекунанд.

  • Дар бораи боло бурдани қобилиятҳои мудофиавии се кишвар мувофиқа ҳосил шуд. Ҳамкорӣ тақвияти саноати мудофиавӣ, рушди истеҳсолот ва технологияро дар бар хоҳад гирифт.

  • Се кишвар боздорандагӣ ва мудофиаи дастаҷамъиро дар миёни худ тақвият хоҳанд дод ва мувофиқа карданд, ки ба барқарорсозии сулҳ дар минтақа ва фаротар аз он мусоидат кунанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha