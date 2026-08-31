Набиҳ Беррӣ: Натиҷаи 7 давраи гуфтушунид бо душмани исроилӣ чӣ буд?

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз Ан-Нашра, Набиҳ Беррӣ, раиси парлумони Лубнон, дар 48-умин солгарди нопадид шудани Имом Мӯсо Садр ва ҳамроҳонаш, бо интиқоди шадид аз амалҳои режими сионистӣ дар ҷануби Лубнон гуфт, ки ин режим бо хароб кардани деҳаҳо, шаҳракҳо ва шаҳрҳои Лубнон дар садади нест кардани хотираи таърихии ин кишвар аст.
Вай таъкид кард: Мардуми ҷануби Лубнон ҳеҷ гоҳ ҷангталаб набудаанд, балки аз соли 1948 то имрӯз қурбонии таҷовузи Исроил будаанд.
Набиҳ Беррӣ гуфт: Мо дар бораи гуфтугуҳои мустақим бо душмани исроилӣ дар зери оташ ҳушдор додем. Ҳафт давраи гуфтушунид анҷом шудааст; натиҷа чӣ буд? Танҳо масоҳати ишғолшуда афзоиш ёфта, виронӣ бештар ва шумораи шаҳидон боло рафтааст.
Беррӣ илова кард: Ватан аз они муборизони муқовимат ва оилаҳоест, ки Исроил номи онҳоро аз дафтарҳои сабти аҳвол пок кардааст ва дар ин маврид ҷой барои муомила вуҷуд надорад.
Раиси парлумони Лубнон илова кард, ки ҳадафи режими сионистӣ на Ҳизбулло ва на ҷунбиши Амал, балки барангехтани фитна дар дохили Лубнон аст ва ин кишвар бо ҳифзи иттиҳоди худ дар нуқтаи муқобили нажодпарастии Исроил қарор дорад.
Вай бо таъкид бар шароити ҳассос ва хатарҳои мавҷуда гуфт: Касе ҳақ надорад, ки дар бораи созишномаҳо бо ҳеҷ унвоие қарор қабул кунад.
Беррӣ инчунин сулҳи дохилӣ ва артиши Лубнонро ду хатти сурх донист.
Вай таъкид кард, ки ҷануби Лубнон дар доираи масъулияти давлат қарор дорад ва Бейрут дар ҳеҷ шароите ба табдили ин минтақа ба минтақаи буферӣ ё камарбанди амниятӣ розӣ нахоҳад шуд.
Your Comment