Мушовири раиси Имороти Муттаҳидаи Арабӣ: Вазъи на ҷанг ва на сулҳ роҳи ҳалли устувор нест

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, Анвар Қарғош, мушовири раиси Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, имрӯз душанбе ба таҳаввулоти минтақа вокуниш нишон дод.
Вай дар як паёми шабакаи иҷтимоии X навишт, ки вазъи на ҷанг ва на сулҳ наметавонад роҳи ҳалли устувор бошад; ҳамчунон, ки сиёсати ҳадаф қарор додани кишварҳои Халиҷи Форс ва Урдун низ нотавонии худро исбот кардааст.
Анвар Қарғош илова кард: имрӯз бештар аз ҳар вақти дигар ба роҳҳои ҳалли сиёсии воқеъбин ва устувор ниёз дорем, ки андозаҳои сиёсӣ ва иқтисодии бӯҳронро мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳанд.
Вай идома дода тасреҳ кард: Ин роҳҳои ҳал бояд аз гузаштан аз марҳилаи шиддат ва баргаштани киштиронӣ дар Тангаи Ҳурмуз ба вазъи муқаррарӣ оғоз шаванд ва дар ниҳоят ба равиши воқеъбинтаре бирасанд, ки аз доираи ёддошти тафоҳуме, ки натавонистааст нақшаи роҳи амалӣ ва қобили қабул тарҳрезӣ кунад, фаротар равад.
Your Comment