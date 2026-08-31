Ҷузеф Аун: Устувории Лубнон барои устувории минтақа ва Аврупо зарур аст

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз Ал-Ахбор, Ҷузеф Аун, раиси ҷумҳури Лубнон, дар дидор бо ҳамтои юнонии худ дар Афина ҳушдор дод, ки ҳар гуна нооромӣ дар кишвараш оқибатҳои манфӣ ва васеъ барои устувории минтақа ва қораи Аврупо хоҳад дошт.
Ҷузеф Аун бо ишора ба зарурати баровардани Лубнон аз бӯҳронҳои пайдарпай, эълом кард, ки вақти он расидааст, ки Лубнон ба оромӣ бирасад ва созишномаҳои байналмилалӣ бе рафтори худсарона аз ҷониби ҳеҷ яке аз ду тараф ба иҷро расонида шаванд.
Раиси ҷумҳури Лубнон, бо таъкид бар он, ки кишвар ва мардумаш аз ҷанг ва хонавайронӣ монда шудаанд, тасреҳ кард: Ҳадафи музокирот бо Исроил «ба охир расонидани ҳолати душманӣ» аст ва роҳи ҳалли ниҳоӣ танҳо аз роҳи дипломатӣ мегузарад, на ҷанг.
Аун пас аз дидор бо ҳамтои юнонии худ Константинос Тасӯлас дар Афина иброз дошт: Лубнон ба «созишномаи чаҳорчӯба» бо сарпарастӣ ва миёнҷигарии Иёлоти Муттаҳида даст ёфтааст ва ҳар ду тараф бояд онро пурра ва бе рафтори интихобӣ ба иҷро расонанд.
Вай аз Юнон хоҳиши кумаки ҳадди аксар дар таъмини иҷрои ин созишнома карда, таъкид кард: Вақти он расидааст, ки Лубнон ба оромӣ ва устуворӣ бирасад, зеро мо ба поён расонидани ҳолати душманӣ қатъӣ ҳастем ва бовар дорем, ки ҳалли ин бӯҳрон тавассути дипломатӣ муяссар хоҳад шуд, на тавассути ҷанг.
Раиси ҷумҳури Лубнон бо ишора ба он, ки устувории кишвараш барои устуворӣ дар минтақа ва Аврупо зарур аст, ҳушдор дод: Ҳар гуна шиддат ва нооромӣ дар Лубнон оқибатҳои манфӣ ва васеъ ба ҳамроҳ хоҳад дошт.
Your Comment