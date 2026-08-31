Вокуниши Ҳашди Шаъбӣ ба хабарҳо дар бораи холӣ кардани қароргоҳҳояш дар паи шиддат гирифтани муноқиша миёни Амрико ва Эрон

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз пойгоҳи иттилоърасонии Ҳашди Шаъбии Ироқ, манобеъи вобаста ба созмони Ҳашди Шаъбии Ироқ, хабарҳои интишоршуда дар бораи холӣ кардани қароргоҳҳои нерӯҳои сафарбарии мардумии Ироқ дар вилояти Анбор, ки дар ғарби ин кишвар воқеъ аст, нодуруст донистанд.
Қосим Муслеҳ, фармондеҳи фармондеҳии меҳвари Анбори нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ, гузоришҳои интишоршуда дар бораи холӣ кардани қароргоҳҳои нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ дар ин вилоятро такзиб кард ва таъкид кард, ки ин гузоришҳо комилан нодуруст ва беасос мебошанд.
Муслеҳ гуфт: Воҳидҳои фармондеҳии амалиёти Анбор ба иҷрои вазифаҳои амниятӣ ва вазифаҳои вогузоштаашон ба таври муқаррарӣ ва дар баландтарин сатҳи омодагӣ идома медиҳанд. Ҳамаи қароргоҳҳо ва воҳидҳо вазифаҳои худро тибқи нақшаҳои тасдиқшудаи амниятӣ иҷро мекунанд.
Вай бо ишора ба он ки нерӯҳои амниятӣ ба истиқрор ва иҷрои вазифаҳои худ дар соҳаҳои масъулияти худ идома медиҳанд, гуфт: Вазъи амниятӣ таҳти назорат аст.
Вай аз мардум хоҳиш кард, ки хабарҳо ё иттилоотро аз манобеи ғайрирасмӣ пайгирӣ накунанд ва танҳо ба иттилооте, ки аз ҷониби ниҳодҳои иҷозатдодашуда нашр мешавад, эътимод кунанд.
Your Comment