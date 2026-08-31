Бассент: Мо ҳатман намехоҳем, ки иқтисоди Эрон фурӯпош шавад!

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна, «Скотт Бассент», вазири хазинадории Амрико, имрӯз душанбе дар мусоҳиба бо шабакаи хабарӣи CNBC дар талоши барои тасвиб кардани бахше аз мушкилоти иқтисодии ба вуҷуд омада дар ин кишвар ба далели табоъи таҷовузи пурхарҷи Трамп ба Эрон, бо пешниҳоди даъвоеи мазҳакавӣ гуфт: Эрон таҳримҳоро хеле ҷиддӣ гирифтааст! Масъулони Эрон аз вазъи иқтисодии худ ҳайрон шудаанд!
Вазири хазинадории Амрико, ки дар наздикии интихоботи миёнамуддати Конгресси ин кишвар шикасти ҳамҳизбони ҷумҳурихоҳи худро ҳатмӣ мешуморад, кӯшид бахше аз шикастҳои давлати кишвараш сарфи назар аз сарфи даҳҳо миллиард доллар дар таҷовуз алайҳи Теҳронро чунин тасвиб кунад: Эрон ба далели шикаст дар арсаи иқтисодӣ, даст ба амалҳои таҷовузкорона ва амалиётӣ (низомӣ) мезанад. Мехоҳам аз Иттиҳодияи Аврупо барои дастгириашон аз «амалиёти радди иқтисодӣ» сипосгузорӣ кунам.
Вай дар посух ба саволи хабарнигори CNBC дар бораи «Оё замони муайяне барои эҳтимоли фурӯпошии иқтисоди Эрон вуҷуд дорад?», гуфт: Мо ҳатман намехоҳем, ки иқтисоди Эрон фурӯпош шавад; танҳо бояд коре кунем, ки ҳукуматашон ба ақл биёяд.
«Скотт Бассент», бо вуҷуди ин, ки таҷрибаи шикасти «фишори ҳадди аксар» алайҳи Эрон дар давраи аввали раёсати ҷумҳурии Доналд Трампро дорад, даъво кард: «Амалиёти радди иқтисодӣ» онҳоро ба сӯи майл барои даст ёфтан ба созишнома равона хоҳад кард.
Ин мақоми амрикоӣ бе таваҷҷӯҳ ба моҳияти осоиштаи барномаи ҳастаии Теҳрон, даъвоҳои мардумфиребонаи Вашингтонро дубора такрор кард: Мавқеи раиси ҷумҳурӣ комилан равшан аст, онҳо бояд барномаи ҳастаии худро канор гузоранд, ураний бо ғанои баландро таҳвил диҳанд, дастгирӣ аз нерӯҳои ниёбатиро қатъ кунанд ва Тангаи Ҳурмуз низ бояд боз бимонад.
Your Comment