Ҷей Ди Вэнс: Трамп ба Эрон паём мефиристад

Ба гузориши агентӣи хабарӣи Абна ба нақл аз C-SPAN, «Ҷей Ди Вэнс», ноиб-президенти Амрико, имрӯз душанбе дар посух ба саволи хабарнигор дар бораи «Трамп видеое, ки бо зеҳни сунъӣ сохта шуда буд ва бомбаборон кардани ҷазираи Харкро нишон медод, нашр кард. Чаро ӯ чунин кор кард?», гуфт: Трамп дӯст дорад, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавзӯъҳоро баён кунад. Вай ба эрониҳо паём мефиристад.
Ноиб-президенти Амрико идома дод: Мо медонем, ки онҳо ба киштирании тиҷоратӣ тирпарронӣ мекунанд. Мо то ҳол воситаҳои зиёде барои пешгирӣ аз тирпарронии Эрон ба сӯи киштиҳои тиҷоратӣ дар ихтиёр дорем. Раиси ҷумҳурӣ мехоҳад бигӯяд, ки ин корро бас кунед ва ё бо оқибатҳои он рӯ ба рӯ шавед!
Вай дар талоши ба худ гирифтани мушкили камии силоҳ дар артиши ин кишвар ба далели таҷовуз ба Эрон гуфт: Ба сабаби Байден ҳоло мо камии силоҳ дорем, на ҷанг бо Эрон!
Ба сабаби Байден ҳоло мо камии силоҳ дорем, на ҷанг бо Эрон.
Ин дар ҳолест, ки Трамп субҳи имрӯз душанбе дар ҳисоби худ дар шабакаи Truth Social видеои кӯтоҳе нашр кард, ки дар он бомбаборон, таркиш ва сӯхтори васеъ дар захираҳои нафтии ҷазираи Харк дида мешавад. Вокуниши директори генералии Ширкати Миллии Нафти Эрон ба видеои сохтаи зеҳни сунъии Трамп ин буд: Твитҳои Трамп хандаовар аст ва шароит дар Харк ором ва мувофиқ аст.
Your Comment