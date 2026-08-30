Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории Reuters, аз оғози ҷанги Амрико бо Эрон (таҷовузи амрикоӣ-сионистӣ алайҳи Теҳрон) дар 6 моҳи пеш, Кортни Сандерс ба хонаводаҳои низомиёни амрикоӣ кӯмак кардааст, то ҷои холии азизонашон (низомиёни террористи амрикоӣ дар артиши ин кишвар) -ро пур кунанд.
Reuters дар ин гузориш идома дод: Ҳамоҳангӣ барои расонидан ё бозгардонидани фарзандон аз мактаб, ҷуброни даромадҳои аздастрафта, инчунин изтироби ҳамешагии натиҷа аз дурӣ, аз ҷумлаи ин чолишҳост. Сандерс мегӯяд: «Гӯё одам дар ташвиш ва нигаронӣ ба сар мебарад».
Вай раиси шуъбаи минтақаи Чикаго дар ташкилоти «Оилаҳои ситораи кабуд» – яъне бузургтарин ташкилоти ғайридавлатии дастгирикунандаи оилаҳои низомиён дар Амрико -ро бар уҳда дорад. Низомиёни амрикоӣ дар 6 моҳи гузашта дар минтақаҳои гуногуни хориҷ аз кишвар, аз ҷумла Ховармиёна (Ғарби Осиё) маъмурият доштаанд. Иёлоти Муттаҳида беш аз 50 ҳазор нерӯи низомӣ дар саросари ин минтақа мустақар карда ва ҳазорҳо низомии дигарро низ барои дастгирии амалиёти ҷангӣ фиристодааст.
Дар ин гузориш омадааст: дар ҷараёни ин даргириҳо, 18 нафар аз нерӯҳои низомии Амрико кушта ва беш аз 750 нафар захмӣ шудаанд. Сандерс мегӯяд, ки оилаҳои низомиён дар тӯли ин ҷанг, ки бо набардҳои пароканда, дипломатияи рафтуомадӣ ва гуфтушунидҳои сулҳи бенатиҷа ҳамроҳ буда, «тағйироти шадиди эҳсосӣ»-ро аз сар гузарондаанд. «Ҳамон лаҳзае ки ҳис мекунед метавонед нафаси тоза кунед, боз задани сангин ва ногаҳонӣ (аз тарафи Эрон) ба шумо ворид мешавад». Ин фишорҳо барои ҳамсарон ва фарзандон ва инчунин модарон ва падарони нерӯҳои низомии Амрико шинос аст; аммо хешовандони ин низомиён ба хабаргузории Reuters гуфтаанд, ки ногаҳонӣ будани даргирӣ бо Эрон ва раванди тағйирёбандаи он, боиси шадид шудани ин фишорҳо шудааст. Баъзе аз оилаҳои низомиён низ бо мушкилоти молӣ даст ба гиребон ҳастанд.
Your Comment