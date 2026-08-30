Писари Трамп пас аз таҳдид ба тарор хонанишин шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз New York Post, Бэрон Трамп, фарзанди Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико, дар ҳоле ки вориди даҳсолаи сеюми зиндагии худ мешавад, дар фазое комилан муҳофизатшуда ва дур аз анзори умум ба сар мебарад – ҳолате ки зоҳиран вокуниш ба фазои хушунатҳои сиёсӣ, аз ҷумла чанд талоши даъвии тарор ба падараш маҳсуб мешавад.
Яке аз чеҳраҳои ботаҷриба ва наздик ба ҳалқаи Трамп дар бораи Бэрон, ки ба наздикӣ соли дувуми таҳсили худро дар Донишгоҳи Ню-Йорк ба анҷом расонида ва қисми зиёди тобистонро дар паҳлӯи модараш, Мелания Трамп дар клуби гольфи «Трамп Нэшнл» дар Бедминстери Ню-Ҷерсӣ гузаронидааст, ба нашрияи New York Post гуфт: «Ӯ берун намеравад».
Манбаи дигаре даъво кард: «Ин писар хеле танҳоӣ ихтиёр кардааст».
New York Post инчунин даъво кард, ки гарчанде Доналд Трамп аз июли соли 2024 то ҳол дасти кам аз 3 талош барои тарор ҷон саломат берун рафтааст, аммо хурдтарин писари ӯ низ аз тирраси душманон дар амон намондааст.
Your Comment