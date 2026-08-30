Вазири сионист бори дигар ба муқобили таъсиси давлати мустақили Фаластин таҳдид кард

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории «Само»-и Фаластин, Безалел Смотрич, вазири молияи низоми сионистӣ, дар бораи лоиҳаи шаҳрсозӣ дар минтақаи E1 навишт: «Ман ифтихор мекунам, ки вазире ҳастам, ки сохтмонро дар ин минтақа пеш мебарад ва роҳи ҳалли таъсиси давлати Фаластинро нест мекунад.»
Смотрич дар идомаи даъвоҳои худ афзуд: «То даме ки ман вазири кабинети Исроил бошам, давлати Фаластин дар соҳили ғарбӣ таъсис нахоҳад шуд.»
Нақшаи маъруф ба «E1», ки соли гузашта аз ҷониби низоми сионистӣ тасвиб шуд, қисмати зиёди ноҳияҳои фаластиннишини Шарқи Қудс, ки аз ҷониби ин низом ишғол ва ҳамроҳ карда шудааст, беш аз пеш аз соҳили ғарбӣ ҷудо хоҳад сохт.
Your Comment