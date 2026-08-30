Шайх Наъим Қосим: Имоми шаҳид бо такя ба ваҳдати амалӣ, масъалаи Фаластинро эҳё кард

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Шайх Наъим Қосим, котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суханронии худ ба муносибати Ҳафтаи Ваҳдат таъкид кард, ки шикасти низоми сионистӣ дар се ҷанг натиҷаи устуворӣ ва истодагарии мардум буд.
Ӯ таъкид кард: То даме ки мо устувор ва пойдор бошем, душман наметавонад лоиҳа ва барномаҳои худро амалӣ созад.
Котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон афзуд: Ҳар гуна устуворӣ, новобаста аз арзиши он, асоси барқарорсозии мавқеи моро бунёд мекунад ва қобилияти моро барои расидан ба ҳадафҳоямон ва шикасти лоиҳаи душман тақвият мебахшад.
Ӯ гуфт: Ваҳдати амалие, ки Имоми шаҳиди мо Оятуллоҳ Хоманаӣ бар он асос ҳаракат кард, масъалаи Фаластинро эҳё сохт.
Шайх Қосим изҳор дошт: Ихтилофот миёни мусалмонон набояд боиси кушодани ҷабҳаи дохилӣ ва фаромӯшии душмани асосии мо гардад.
Your Comment