  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Шайх Наъим Қосим: Имоми шаҳид бо такя ба ваҳдати амалӣ, масъалаи Фаластинро эҳё кард

30 Август 2026 - 18:38
News ID: 1859240
Source: ABNA
Шайх Наъим Қосим: Имоми шаҳид бо такя ба ваҳдати амалӣ, масъалаи Фаластинро эҳё кард

Шайх Наъим Қосим, котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суханронии худ ба муносибати Ҳафтаи Ваҳдат таъкид кард: Шаҳид Хоманаӣ бо такя ба ваҳдати амалӣ, масъалаи Фаластинро эҳё кард.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Шайх Наъим Қосим, котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суханронии худ ба муносибати Ҳафтаи Ваҳдат таъкид кард, ки шикасти низоми сионистӣ дар се ҷанг натиҷаи устуворӣ ва истодагарии мардум буд.

Ӯ таъкид кард: То даме ки мо устувор ва пойдор бошем, душман наметавонад лоиҳа ва барномаҳои худро амалӣ созад.

Котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон афзуд: Ҳар гуна устуворӣ, новобаста аз арзиши он, асоси барқарорсозии мавқеи моро бунёд мекунад ва қобилияти моро барои расидан ба ҳадафҳоямон ва шикасти лоиҳаи душман тақвият мебахшад.

Ӯ гуфт: Ваҳдати амалие, ки Имоми шаҳиди мо Оятуллоҳ Хоманаӣ бар он асос ҳаракат кард, масъалаи Фаластинро эҳё сохт.

Шайх Қосим изҳор дошт: Ихтилофот миёни мусалмонон набояд боиси кушодани ҷабҳаи дохилӣ ва фаромӯшии душмани асосии мо гардад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha