Дар 24 соати охир дар Ғазза 5 фаластинӣ шаҳид шуданд

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, Вазорати беҳдошти Ғазза эълом кард, ки дар 24 соати охир дар ноҳияи Ғазза панҷ нафар бар асари ҳамлаҳои низоми сионистӣ шаҳид шудаанд.
Ин вазорат инчунин таъкид кард, ки аз оташбаси октябри соли 2025 инҷониб, 1318 фаластинӣ тавассути нерӯҳои исроилӣ ба шаҳодат расидаанд.
Исроил, ки бо пуштибонии Амрико ҷанги худро алайҳи ноҳияи Ғазза дар октябри соли 2023 оғоз кард, зиёда аз 73 ҳазор фаластиниро ба шаҳодат расонида ва зиёда аз 174 ҳазор нафарро маҷрӯҳ кардааст, ки аксари онҳо занон ва кӯдакон мебошанд.
Your Comment