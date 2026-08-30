Ҳеҷ киштие бе ҳамоҳангӣ бо Эрон наметавонад аз Гулӯгоҳи Ҳурмуз гузарад

Ба гузориши хабаргузории Абна, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба умури ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, дар посух ба суоле дар бораи охирин машваратҳо ва хабарҳои марбут ба миёнҷигарии кишварҳое монанди Покистон, Умон ва Қатар оид ба музокирот изҳор дошт: «Ҷумҳурии Исломии Эрон бо Умон дар бораи тартиботи гузар аз Гулӯгоҳи Ҳурмуз тафоҳуме анҷом додааст, аммо ин тафоҳум ба таври худкор ба марҳилаи иҷроӣ намерасад; зеро таҳаққуқи он ба иҷрои уҳдадориҳое вобаста аст, ки тарафи муқобил, ба вижа Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ба ӯҳда дорад.»
Ғарибободӣ таъкид кард: «Мо ошкоро эълом кардаем, ки ҳар гоҳ шароит ва уҳдадориҳои марбут ба Амрико иҷро шаванд, Ҷумҳурии Исломии Эрон низ омода аст амалҳои худро дар робита бо Гулӯгоҳи Ҳурмуз анҷом диҳад. Агар онҳо амале накунанд, табиатан Ҷумҳурии Исломии Эрон низ барои кушодани Гулӯгоҳи Ҳурмуз шитоб намекунад ва ба амалҳои худ барои ҳимояти кишвар ва муқобила бо душманон идома медиҳад. Эрон ҳамеша барои ҳар сенарияе омода будааст.»
Your Comment