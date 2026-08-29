Арақчӣ: Истеъмолкунандагони амрикоӣ арзиши воқеии ин вазъиятро мепардозанд

Ба гузориши агентҳои хабарии «Абна», Сайид Аббос Арақчӣ дар фазои маҷозӣ навишт: «Бар асоси иттилоот ва арзёбиҳои иттилоотии мо, кӯшишҳои васеъе барои дасткорӣ ва самтдиҳӣ ба бозорҳои энергетикӣ дар ҷараён аст. Баъзе унсурҳои давлати Амрико бо истифода аз воситаҳои ахбории содалавҳ ва боваркунанда, дар талаби таъсир гузоштан ба нархҳо барои ба даст овардани манфиатҳои шахсӣ ва ҳамзамон, гирифтор нигоҳ доштани раисиҷумҳури Амрико дар ҷанге ҳастанд, ки дар он шикаст хӯрдааст».
Вай гуфт: «Бозигарони ҳамсуқат бо Исроил низ бо пешниҳоди арзёбиҳои хушбинона ва ғайривоқеъӣ, ба дунболи таблиғ ва ташвиқи идомаи ҷанг ҳастанд».
Вазири корҳои хориҷӣ илова кард: «Истеъмолкунандагони амрикоӣ арзиши воқеии ин вазъиятро мепардозанд».
Your Comment