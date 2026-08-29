Мухбир: Милати мӯъмин ва устувори Эрон муҳосираро ба шикасти муҳосиракунандагон табдил медиҳад

Ба гузориши агентҳои хабарии «Меҳр», Муҳаммад Мухбир, машваратчӣ ва ёвари Пешвои муаззами инқилоб, дар остонаи зодрӯзи Ҳазрати Муҳаммад Мустафо (с) ва бо ишора ба монандии ҳила ва душмании душманони қасамхӯрдаи мусалмонон дар садри ислом ва ҳозира, таҳдидҳои Трамп ва ёронаш алайҳи Эронро маҳкум ба шикаст донист ва дар саҳифаи шахсии худ навишт: «Қутбнамои Инқилоби Исломӣ, равиши Паёмбари Аъзам (с) аст: некӣ бо ҳамсояҳо ва сахтгирӣ дар баробари золимон. Бо роҳбарии имомони Инқилоб, Эрон аз гарданаҳои сахт гузаштааст».
Мухбир илова кард: «Имрӯз шайтон бо таҳдид ва таҳрим орзуи муҳосираи Эрон дорад, аммо милати мӯъмин ва устувор муҳосираро ба шикасти муҳосиракунандагон табдил медиҳад».
Your Comment