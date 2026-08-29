ЮНИФИЛ: Вазъи амниятӣ дар ҷануби Лубнон бениҳоят ноустувор аст

Ба гузориши агентҳои хабарии «Абна» ба нақл аз шабакаи «Ар-Рашид», нерӯҳои ҳифзи сулҳи Созмони Милал аз сабти 1030 тирборон дар давраи 21 то 27 август дар ҷануби Лубнон хабар доданд.
Нерӯҳои муваққати Созмони Милали Муттаҳид дар Лубнон (ЮНИФИЛ), бо изҳори нигаронии шадид аз сабти беш аз як ҳазор тирборон дар чанд рӯзи охир, таъкид карданд: «Вазъи амниятӣ дар ҷануби Лубнон ҳанӯз бениҳоят ноустувор аст ва идомаи ин шиддатҳо бевосита ҷони ғайринизомиёнро таҳдид мекунад».
ЮНИФИЛ бо нашри як изҳоротия эълом кард: «Бо вуҷуди коҳиши нисбии сатҳи хушунат нисбат ба аввали соли ҷорӣ, вазъият дар ҷануби Лубнон ҳанӯз ноустувор аст».
Ин ниҳоди байналмилалӣ тасреҳ кард: «Дар давраи 21 то 27 август, партоби 1030 тирборон дар ҷануби Лубнон сабт шудааст, ки оқибатҳои он бевосита бар зиндагии сокинон ва ғайринизомиёни минтақа вазнин мешавад».
ЮНИФИЛ дар охири изҳоротия худ таъкид кард, ки риояи пурраи ҳамаи тарафҳо аз Қатъномаи 1701 Шӯрои Амният ягона роҳи фаврӣ барои коҳиши шиддатҳо ва баргардонидани суботи устувор миёни Лубнон ва режими сионистӣ мебошад.
Your Comment