Пушаймонии насл Z-и Амрико аз интихоби Трамп

Ба гузориши агентҳои хабарии «Абна» ба нақл аз The Hill, бар асоси натиҷаҳои як назарсанҷии нави муассисаи Navigator, 31 дарсади аъзои насл Z, ки дар интихобот ба Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, овоз дода буданд, таъкид карданд, ки аз овози худ пушаймон ҳастанд.
Натиҷаҳои ин назарсанҷӣ бори дигар ба вазъи номусоиди маъруфияти Трамп ва ҳизби ҷумҳурихоҳ ишора дорад. Ин дар ҳолест, ки намояндагони ҷумҳурихоҳ худро барои интихоботи миёнадаврии тирамоҳи имсол омода мекунанд.
Насл Z дар интихоботи соли 2024 яке аз манбаъҳои муҳими овози Трамп буд. Дар ин назарсанҷӣ инчунин дар бораи дараҷаи қаноатмандӣ аз фаъолияти Трамп савол дода шуд. Насл Z камтарин дастгириро аз Трамп дошт ва танҳо 33 дарсади пурсидашудагони ин гурӯҳ эълом карданд, ки фаъолияти раисиҷумҳури Амрикоро ба таври қавӣ ё то андозае тасдиқ мекунанд.
Ҷавонони амрикоӣ саҳми бештар дар миёни ононе доранд, ки аз Трамп ва вазъи иқтисод ноқобиланд.
Ин назарсанҷии муассисаи Navigator бо ширкати 3000 шаҳрванди амрикоӣ дар таърихи 4 июн то 27 июл анҷом шуд.
Your Comment