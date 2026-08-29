Амрико ёрии низомиро ба Курдистони Ироқ қатъ мекунад

Ба гузориши агентҳои хабарии «Абна» ба нақл аз BBC, манбаъҳои огоҳ эълом карданд, ки ҳукумати Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, азм дорад, ки ёрии низомии ин кишварро ба яке аз иттифоқчиёни аслии худ дар Ховари Миёна қатъ кунад.
Бар асоси ин гузориш, Вазорати ҷанги Амрико дар дидори масъулони он бо шахсиятҳои вобаста ба Курдистони Ироқ иттилоъ додааст, ки ҳукумати ин кишвар аҳде дорад, ки бар асоси он ёрии амниятӣ дар ихтиёри нерӯҳои Пешмарга гузошта мешавад, тамдид накунад.
Дар ин гузориш омадааст, масъулони Курдистони Ироқ нигаронанд, ки қатъи ин буҷет холигии қудрат эҷод кунад.
Таҳлилгарон бар ин боваранд, ки поёни ёрии амниятӣ ба Пешмаргаҳо шарики куҳнаи Амрикоро дар Ироқ заиф мекунад ва ин паёмро ба иттифоқчиёни Амрико дар минтақа хоҳад дод, ки Вашингтон боэътимод нест.
Ёддошти тафоҳум миёни Вазорати ҷанги Амрико ва ҳукумати Курдистони Ироқ дар таърихи 30 сентябр ба поён мерасад. Ин таърих ҳамзамон бо рӯзест, ки Амрико ва дигар кишварҳо охирин нерӯҳои боқимондаи худро аз Ироқ хориҷ мекунанд.
Танҳо пойгоҳи низомии боқимондаи Амрико дар Ироқ, ки дар Арбил маркази Курдистони Ироқ қарор дорад, қарор аст моҳи оянда пас аз хориҷшавии нерӯҳои эътилоф баста шавад.
Нерӯҳои Пешмарга, ки тақрибан 180 ҳазор нерӯ дар Курдистони Ироқ доранд, дар соли 2026 тавассути барномаи Вазорати ҷанги Амрико 61 миллион доллар барои харидани аслиҳа ва омӯзиши низомӣ гирифтанд.
Your Comment