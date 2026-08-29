Чин: Таҳримҳои Амрико алайҳи Эрон низоми иқтисодии ҷаҳонро таҳдид мекунанд

Ба гузориши агентҳои хабарии «Абна» ба нақл аз ТАСС, Лю Чан, сухангӯи сафорати Чин дар Вашингтон гуфт, ки ҷанги иқтисодии оғозшуда аз ҷониби Амрико алайҳи Эрон ба ҳалли вазъият кӯмак намерасонад ва танҳо шиддатҳоро шадидтар мекунад ва низоми молиявии ҷаҳонро бо таҳдиди заифшавӣ рӯбарӯ мекунад.
Вай дар бораи қарор гирифтани ширкати логистикии чинии «Kameng Trading» дар феҳристи таҳримҳои Амрико алайҳи Эрон гуфт: «Чин бориҳо мухолифати қатъии худро бо таҳримҳои якҷонибаи ғайриқонуни, ки дар ҳуқуқи байналмилал ё иҷозати Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ҳеҷ асосе надоранд, эълом кардааст».
Вай илова кард: «Ҷанги иқтисодӣ ва сиёсати фишори ҳадди аксар ҳеҷ роҳи ҳалле пешниҳод намекунанд. Баръакс, онҳо танҳо ба шадидшавии шиддатҳо мусоидат мекунанд ва ба паҳншавии хавфҳо оварда мерасонанд, ки низоми иқтисодӣ ва молиявии ҷаҳонро вайрон мекунанд ва ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигар кишварҳо зарар мерасонанд. Вазифаи фаврӣ мусоидат ба паст кардани шиддат дар вазъият ва баргаштан ба гуфтугӯ ва музокирот дар муддати имконпазир аст. Чин ҳамаи кӯшишҳои заруриро барои ҳифзи қатъии ҳуқуқ ва манфиатҳои худ анҷом хоҳад дод».
Your Comment