Арағчӣ: Терроризми иқтисодии Амрико бар зидди Эрон бояд маҳкум шавад

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, Сайид Аббос Арағчӣ дар ин нома, ки шаби чоршанбе, 4-уми шарҳивари соли 1405 (бо тақвими Эрон) интишор ёфтааст, ҳадафи эълоншудаи ин "амалиёти" гуфташударо қатъ кардани муносибатҳои иқтисодии қонунии Эрон донист, ки бо таҳдиди таҳримҳои дуввум ва маҳрум кардан аз низоми молиявии Амрико дастгирӣ мешавад.
Вазири корҳои хориҷӣ дар қисмати дигари ин нома таъкид кардааст: ин "амалиёти" гуфташуда аз раъй ва фармони Дивони Байналмилалии Додгустарӣ саркашии ошкор аст ва шавдати ҷиноятҳоеро нишон медиҳад, ки Амрико бар зидди мардуми Эрон содир мекунад; зеро Дивон дар 3 октябри соли 2018 бо акори оро фармон дод, ки ҳукумати Амрико содироти озоди (1) доруҳо ва таҷҳизоти тиббӣ; (2) маводи ғизоӣ ва молҳои кишоварзӣ; ва (3) қисмҳои эҳтиётӣ, таҷҳизот ва хидматҳои вобаста (аз ҷумла хидматҳои кафолат, нигоҳдорӣ, таъмир ва бозрасӣ) барои амнияти ҳавонавардии шаҳрвандӣ ба Эрон кафолат диҳад ва инчунин "иҷозатнома ва салоҳиятҳои зарурӣ" содир карда, интиқоли пардохтҳо ва дигар маблағҳои марбутро осон намояд.
Your Comment