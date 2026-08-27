Қолибоф: Муносибати стратегии Эрон ва Чин ба иҷозати ҳеҷ кас ниёз надорад

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон ва намояндаи махсуси Эрон дар умури Чин, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар посух ба мавқеи Чин дар бораи риоя накардани таҳримҳои Амрико бар зидди Эрон навишт: Мо аз мавқеи принсипиалии Чин дар рад кардани таҳримҳои ғайриқонунии бар зидди Эрон истиқбол мекунем.
Ӯ илова кард: Шарикии стратегии ҳамаҷонибаи Эрон ва Чин бар пояи эҳтироми мутақобил, ҳамкории ҳарду тараф судманд ва чашмандози муштарак барои ҷаҳони бисёрқутба устувор аст. Муносибати байни ин ду кишвар ба иҷозати ҳеҷ кас ниёз надорад.
Your Comment