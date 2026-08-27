Бозрасии маконҳои осебдида танҳо бо протоколи нав

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, Муҳаммад Исломӣ, раиси Созмони энергияи атомии Эрон, дар ҷамъомад бо рӯзноманигорон дар посух ба суоле дар бораи боздид аз марказҳои ҳастаӣ осебдида, бо ишора ба он ки марказҳои ҳастаии Эрон пеш аз ҳамлаҳо зери назорати Агентӣ буда ва сабт шудаанд, гуфт: То вақте ки IAEA ба вазифаҳои худ амал намекунад ва протоколи наве барои бозрасии ин марказҳо танзим нашудааст, имкони бозрасии Агентӣ аз таъсисоти ҳастаии кишвари мо вуҷуд надорад.
Ӯ илова кард: Мувофиқи қонуни Маҷлис, дар бораи марказҳое, ки ҳадафи ҳамлаи низомӣ қарор гирифтаанд, аввал бояд вазъияти амниятии маконҳо муайян шавад ва Агентӣ низ бояд барои тарзи бозрасии ин марказҳо протоколи дақиқе дошта бошад.
Your Comment