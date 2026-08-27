  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Бозрасии маконҳои осебдида танҳо бо протоколи нав

27 Август 2026 - 10:50
News ID: 1857757
Source: ABNA
Бозрасии маконҳои осебдида танҳо бо протоколи нав

Раиси Созмони энергияи атомӣ гуфт: Агентӣи байналмилалии энергияи атомӣ (IAEA) то он вақте ки меъёрҳо ва протоколи дақиқ барои бозрасии маконҳои ҳадафи ҳамлаи низомӣ тадвин нашаванд, наметавонад ба ҷустуҷӯи бозрасии ин марказҳо бипардозад.

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, Муҳаммад Исломӣ, раиси Созмони энергияи атомии Эрон, дар ҷамъомад бо рӯзноманигорон дар посух ба суоле дар бораи боздид аз марказҳои ҳастаӣ осебдида, бо ишора ба он ки марказҳои ҳастаии Эрон пеш аз ҳамлаҳо зери назорати Агентӣ буда ва сабт шудаанд, гуфт: То вақте ки IAEA ба вазифаҳои худ амал намекунад ва протоколи наве барои бозрасии ин марказҳо танзим нашудааст, имкони бозрасии Агентӣ аз таъсисоти ҳастаии кишвари мо вуҷуд надорад.

Ӯ илова кард: Мувофиқи қонуни Маҷлис, дар бораи марказҳое, ки ҳадафи ҳамлаи низомӣ қарор гирифтаанд, аввал бояд вазъияти амниятии маконҳо муайян шавад ва Агентӣ низ бояд барои тарзи бозрасии ин марказҳо протоколи дақиқе дошта бошад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha