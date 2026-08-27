Қатар сафари сарвазири худ ба Теҳронро тасдиқ кард; меҳвари музокираҳо коҳиши шиддатҳо

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Можид ал-Ансорӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар эълом кард, ки Муҳаммад бин Абдурраҳмон, сарвазир ва вазири корҳои хориҷии Қатар, фардо барои баррасии роҳҳои коҳиши шиддат ва фароҳам овардани заминаи гуфтугӯ ба Теҳрон сафар мекунад.
Ӯ илова кард: Озодии киштиронӣ дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз аз меҳварҳои музокираҳои сарвазир дар Теҳрон хоҳад буд.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Қатар гуфт, ки сафари сарвазир ба Теҳрон таъкиде бар мавқеи Қатар аст, ки дипломатия роҳи тақвияти амнияти минтақа мебошад.
Ал-Ансорӣ дар охир илова кард: Сарвазир инчунин зарурати баргардонидани киштиронӣ дар Гулӯгоҳи Ҳурмуз ба ҳолати пеш аз 28 феврал (9-уми Исфанди 1404)-ро баррасӣ хоҳад кард.
Your Comment