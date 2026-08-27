Нури ал-Моликӣ ба зарурати парҳез аз шиддати дохилӣ дар Ироқ таъкид кард

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз "Воъ", Нури ал-Моликӣ, раиси эътилофи "Давлати қонун"-и Ироқ гуфт: Ироқ дар марҳилаи ҳассосе қарор дорад ва гузаштан аз ин шароит ба масъулиятшиносӣ ва худдорӣ бештари ҷараёнҳои сиёсӣ ниёз дорад.
Ал-Моликӣ дар ҷараёни нишасте бо коршиносони сиёсӣ гуфт: Кӯшишҳое барои ба вуҷуд овардани бетартибии сиёсӣ дар Ироқ дар ҷараён аст, аммо Чаҳорчӯби ҳамоҳангии шиъа то ҳол ҳукуматро дар роҳи нигоҳдории устувории кишвар ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ дастгирӣ мекунад. Ҳукумат ва Чаҳорчӯби ҳамоҳангӣ ба сӯйи кишвар ба дохили даргирии дохилӣ кашида шудан иҷозат намедиҳанд.
Дар бораи масъалаи маҳдудияти силоҳ низ, ӯ ба зарурати баррасии ин масъала, бе муроҷиат ба даргирӣ ва хушунат, таъкид кард.
Ал-Моликӣ ҳушдор дод, ки ҳар гуна рӯ ба рӯшавӣ метавонад оқибатҳои хеле хатарнок дошта бошад ва устувории Ироқро ба хатар андозад.
Раиси эътилофи "Давлати қонун" инчунин таъкид кард, ки даргирии дохилӣ ба ҳама бахшҳои Ироқ зарар хоҳад зад.
Ӯ ин назарро, ки чунин даргирии эҳтимолӣ танҳо ба ҷомеаи шиъа маҳдуд хоҳад шуд, рад кард ва гуфт, ки оқибатҳои он метавонад ҳама гурӯҳҳо ва қишрҳои ҷомеаи Ироқро дар бар гирад.
Ал-Моликӣ инчунин ба зарурати қабули равиши равшан барои пешгирӣ аз табдили Ироқ ба майдони ҳалли баҳсҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ таъкид кард.
Ӯ инчунин хостори суръат бахшидан ба пурра кардани кабинет ва таъини вазирони вазоратҳое шуд, ки ҳанӯз бе вазир мондаанд ва илова кард, ки Алӣ ал-Зайдӣ, сарвазири Ироқ, низ дар ин замина ҳамон мавқеъро дорад.
Your Comment