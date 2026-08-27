Воситаҳои амрикоӣ: Маъруфияти Трамп дар 47 иёлот манфӣ аст

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна, MSN (ки қаблан MSNBC ном дошт), дар гузорише эълом кард, ки бӯҳрони маъруфияти президенти Амрико Доналд Трамп дар иёлотҳои рақобатпазир ба шиддат коҳиш ёфтааст.
Тибқи эълони ин воситаи ахбор, рақами холисои маъруфияти Доналд Трамп дар 47 иёлот аз 50 иёлоти Амрико, он ҳам дар остонаи интихоботи миёнамуҳлатӣ, манфӣ аст.
Ҳамчунин дар ин гузориш омадааст, ки рақами холисои маъруфияти Трамп дар ҳама иёлотҳое, ки имсол рақобатҳои интихоботии Сенат дар онҳо наздик ва рақобатпазир аст, манфӣ мебошад.
Ин дар ҳолест, ки Рейтерс қаблан эълом карда буд, ки натиҷаҳои як назарсанҷии нав нишон медиҳанд, ки сатҳи дастгирии амрикоиҳо аз ҷанги идомадори Эрон ба пасттарин сатҳи худ аз оғози даргирӣ расида ва то 31 фоиз коҳиш ёфтааст; дар ҳоле ки ин рақам дар моҳи март 37 фоиз ва дар ибтидои моҳи ҷорӣ 34 фоиз буд.
Назарсанҷии анҷомдодаи Рейтерс ва вебгоҳи Ipsos ин коҳишро ба пастшавии назарраси дастгирии ҷумҳурихоҳон аз ҷанг рабт додааст; ба тавре ки дар байни тарафдорони Трамп танҳо 69 фоиз бо идомаи амалиёти низомӣ мувофиқанд. Ин рақам дар моҳи март 77 фоиз буд.
Ҳамзамон, Трамп аз осеби паёмадҳои ин ҷанг ба чеҳраи умумии худ бимнок аст, зеро нигарониҳо дар бораи тӯлонӣ шудани ин даргирӣ рӯ ба афзоиш аст ва 83 фоизи амрикоиҳо бовар доранд, ки ҷанг ба муддати дароз идома хоҳад ёфт.
Your Comment