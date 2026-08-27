Такрори мавқеъҳои зиддиэронии Вашингтон аз ҷониби вазири энергияи Амрико

Ба гузориши агентӣи хабарии Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, Крис Райт, вазири энергияи Амрико, имрӯз чоршанбе, бе ишора ба сулҳомез будани барномаи ҳастаии Теҳрон ва ҳуқуқи Эрон барои бархурдорӣ аз ин энергия дар асоси моддаҳои НПТ, бо пешниҳоди даъвоеи беасос гуфт: Мо мехоҳем тавассути музокира ва бозрасиҳои IAEA ба барномаи ҳастаии Эрон хотима диҳем.
Вазири энергияи Амрико, дар талоши қонеъ кардани афкори умумии кишвараш, ки бо сабаби рӯ ба рӯ шудан бо мушкилоти сершуморе аз қабили афзоиши нархи интиқолдиҳандагони энергия пас аз таҷовузи пурхароҷ ба Эрон ва номиннатӣ шудани Гулӯгоҳи стратегии Ҳурмуз бо он мувоҷеҳ мебошад, даъво кард: Ҳадафи мо таъмини ин аст, ки Эрон ба силоҳи ҳастаӣ даст наёбад; хоҳ тавассути музокира ва бозрасӣ бошад ва хоҳ тавассути муроҷиат ба зӯр!
Крис Райт, бе он ки ба ёд биёрад, ки Гулӯгоҳи стратегии Ҳурмуз пеш аз таҷовузи Амрикоӣ-сионистӣ ба Эрон ва ноамнсозии минтақа аз ҷониби ҳукумати кишвараш, амн буд, даъво кард: Мо наметавонем иҷоза диҳем, ки Эрон ба муддати номаълум, таъминоти ҷаҳонии энергияро таҳдид кунад!
Your Comment