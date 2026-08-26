Ардуғон: ба амалишавии сенарияҳои хунни дар минтақа иҷозат нахоҳем дод

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна ба нақл аз агентии Анатолӣ, Раҷаб Тайиб Ардуғон, президенти Туркия, имрӯз сешанбе дар суханрониҳояш эълом кард: ба амалишавии сенарияҳои хунни, ки баъзеҳо барои минтақаи мо омода мекунанд, иҷозат нахоҳем дод ва аз дастгирии худ барои беҳбуди вазъи ҳамсоягонамон даст нахоҳем кашид.
Президенти Туркия сипас идома дод: албатта мо аз амалҳои баъзе бозигарон огоҳем. Мебинем, ки чӣ сенарияҳои хунни барои минтақаи мо таҳия мешаванд. Ба ёрии Худованд, ба амалишавии ин нақшаҳо иҷозат нахоҳем дод. Ҳама итминон ва ором бошанд: Ҷумҳурии Туркия на аз принсипҳои худ даст мекашад ва на аз манфиатҳои миллӣ.
Раҷаб Тайиб Ардуғон гуфт: мо ҳеҷ гоҳ ҳеҷ дӯст ё бародареро, ки ба мо бовар кардааст, танҳо намегузорем. Мо танҳо ба он сабаб, ки шабакаҳои ҷинояткоре, ки дастҳояшон ба хуни бегуноҳон олуда аст, аз ин норозӣ мешаванд, аз дастгирии ҳамсоягонамон барои дубора ба по истодан даст намекашем.
Вай сипас илова кард: сиёсати хориҷии Анкара танҳо ва танҳо аз ҷониби миллати Туркия муайян карда мешавад. Ҳеҷ бозигаре ғайр аз миллати мо наметавонад роҳ ё ҳудуди сиёсати хориҷии Туркияро муқаррар ё муайян кунад. Мо ҳамчун Туркия, дар ҳеҷ куҷои минтақа ҳадафе ғайр аз сулҳ, адолат, устуворӣ ва осудаӣ надорем. Бар хилофи иддаои баъзеҳо, мо ҳеҷ дастурвори пинҳонӣ ё нияти махфие надорем. Ҳадафи мо ҳукмрон шудани фазои сулҳ дар тамоми атрофи мост.
Ардуғон илова кард: мо ҳамчун Ҷумҳурии Туркия, дар тамоми қаламраве, ки бо он пайвандҳои амиқи фарҳангӣ ва эҳсосӣ дорем - аз Сурия то Ироқ, аз Лубнон то Фаластин, аз халиҷи Форс то Африқо ва аз Балкан то Қафқоз - мегӯем, ки таърих моро бародар кардааст ва барои тақвият ва посдошти ин бародарии абадӣ мекӯшем. Равшан аст, ки сиёсати хориҷии фаъоли кишвари мо, ки сулҳ ва устувории минтақавиро дар аввалият мегузорад, маҳфилҳои махсузеро, ки аз ноустуворӣ ва бесарусомонӣ ғизо мегиранд, ноором мекунад.
Your Comment