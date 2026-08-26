Сенатори амрикоӣ: ҷанг бар зидди Эрон бенатиҷа ва ғайриқонунӣ аст

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Крис Ван Холлен, сенатори демократи Амрико таъкид кард: Трамп ба таври фоҳиш аз ҷанги ғайриқонунии бар зидди Эрон истифода мебарад.
Вай илова кард: Трамп ба истифодаи ранҷу азоби мардуми Амрико, аз ҷумла табоъи ҷанги бефоида бар зидди Эрон идома медиҳад.
Чанд соат пеш низ Берни Сандерс, сенатори дигари амрикоӣ дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Сабабе ҳаст, ки мавқеи мо дар ҷаҳон паст мешавад. Трамп ҳамзамон дар ҷанг бо Эрон, ҷанги тиҷоратӣ бо Канада ва ҷанги сард бо Чин даст дорад ва ҳамзамон бо тавоно гардонидани Бинямин Нетанёҳу ба тезутунди бӯҳронҳо даст мезанад.»
Your Comment